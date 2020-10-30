Tuana Yücel: Türkiye’de olmayanın peşindeyim

Tuana Yücel, Türkiye’deki geleneksel çiçekçilik anlayışına farklı bir bakış açısı getirmesi sayesinde birçok olumlu geri dönüş aldı ve sosyal medya üzerinden gelişme kat etti.

Yıllarca moda dergilerinde ve tekstil firmalarında çalışan Tuana Yücel’in kendi hesabının da takipçi sayısı markasıyla beraber arttı. Ürettiği yaratıcı içeriklerle marka ve firmaların dikkatini çeken Tuana Yücel kısa sürede sosyal medya fenomeni oldu.

Tuana Yücel, yaptığı her işte farklı olmayı hedeflediğini ifade ederek, “Daha önce yapılmamış ve Türkiye pazarına uyarlanabilecek fikirlerin peşindeyim. Yeni fikirler ihtiyaçlardan ortaya çıkar. Bu sebeple kendimin ve çevremdeki insanların ihtiyaçlarını dikkatli bir şekilde gözlemlerim. Harf kutularda güller, ‘Teddy Bear’ kutular gibi Türkiye’de daha önce yapılmamış tasarımlar satışa sunduk. Kendimizi tekrar etmemek adına sürekli çalışıyorum.” dedi.