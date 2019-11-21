Tuba Büyüküstün ve kızlarından Dünya Çocuk Hakları Günü paylaşımı
Oyuncu Tuba Büyüküstün kızları Maya ve Toprak'la 'Dünya Çocuk Hakları Günü'nde sosyal medyadan paylaşımda bulundu.
'Her Çocuk İçin Her Hak' etiketiyle bir video yayınlayan Tuba Büyüküstün, altına da şu mesajı yazdı;
'Çocuklukların yaşama hakkı!'
"Her çocuk için her hakkı istiyoruz! Israr ediyoruz. Yaşam hakkı! Eğitim alma hakkı! Temiz yemek yeme hakkı! Temiz suya ulaşma hakkı! Yaşama hakkı! Çocuklukların yaşama hakkı! Oyun oynama hakkı! En önemlisi MUTLU OLMA HAKKI! Bize katılın."
https://www.instagram.com/p/B5GLrzEljoq/?utm_source=ig_web_copy_link
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