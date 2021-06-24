Tuba Büyüküstün ve Murat Boz aynı dizide buluşuyor

Netflix’in yeni dizisi ‘Another Self’in oyuncu kadrosu belli olmaya başladı. Başarılı oyuncu Tuba Büyüküstün’ün başrolünden sonra şimdi de yakışıklı popçu Murat Boz kadroya katıldı. Daha önce sinema filmi deneyimi olan Boz, ilk kez bir dizide rol alacak. Geniş bir hayran kitlesine sahip olan Tuba Büyüküstün ve Murat Boz’un takipçileri ise dizinin başlamasını dört gözle bekliyor.

ANOTHER SELF’İN KONUSU NEDİR?

Okul arkadaşı olan üç kadının hikâyesine odaklanacak dizide, içlerinden birinin ağır bir hastalığa yakalanmasıyla hayatları değişecek ve sonraki süreç izleyicilere aktarılacak.

ANOTHER SELF OYUNCULARI KİMLER?

Nuran Evren Şit’in senaristliğini ve Burcu Alptekin’in yönetmenliğini üstleneceği Another Self’in oyuncu kadrosunda Serkan Altunorak, Rıza Kocaoğlu ve Fırat Tanış’ın da isimleri geçiyor. Dizinin başrollerinde ise Tuba Büyüküstün, Seda Bakan ile birlikte Murat Boz yer alacak.