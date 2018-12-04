Tuba Büyüküstün'den New York paylaşımı

Oyuncu Tuba Büyüküstün'ün New York paylaşımı beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu

04 Aralık 2018, Salı 21:45 Son Güncelleme:
A A
Tuba Büyüküstün'den New York paylaşımı

Bir süredir New York'ta olan Tuba Büyüküstün, Instagram hesabından yaptığı paylaşım ile hayranlarını mest etti.

'NEW YORK'TAN MERHABA'

Oyuncu yaptığı paylaşımda İngilizce, 'Sonbaharda New York... Tanıdığım ve tanıyamadığım herkese merhaba. Benim için bu sabah New York'a bir öpücük verin' dedi.

Büyüküstün'ün paylaşımı bir saat içinde 100 binden fazla beğeni aldı. Oyuncuya yerli yabancı pek çok hayranı da yorum yaptı.

Tuba Büyüküstün, geçtiğimiz haftalardan New York'ta düzenlenen 46. Uluslararası Emmy Ödül Töreni'ne katılmıştı. Ancak oyuncunun giydiği kıyafet, hayranlarını hayal kırıklığına uğratmıştı.

(Posta.com.tr)

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

;
BENZER HABERLER
Sıradaki haber yükleniyor...

Kişisel verilere ilişkin aydınlatma politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için Kişisel verilere ilişkin aydınlatma metnimizi inceleyebilirsiniz.