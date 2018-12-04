Bir süredir New York'ta olan Tuba Büyüküstün, Instagram hesabından yaptığı paylaşım ile hayranlarını mest etti.

'NEW YORK'TAN MERHABA'

Oyuncu yaptığı paylaşımda İngilizce, 'Sonbaharda New York... Tanıdığım ve tanıyamadığım herkese merhaba. Benim için bu sabah New York'a bir öpücük verin' dedi.

Büyüküstün'ün paylaşımı bir saat içinde 100 binden fazla beğeni aldı. Oyuncuya yerli yabancı pek çok hayranı da yorum yaptı.

Tuba Büyüküstün, geçtiğimiz haftalardan New York'ta düzenlenen 46. Uluslararası Emmy Ödül Töreni'ne katılmıştı. Ancak oyuncunun giydiği kıyafet, hayranlarını hayal kırıklığına uğratmıştı.

(Posta.com.tr)