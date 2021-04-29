Magazin Tuba Büyüküstün'ün eski sevgilisi Umut Evirgen'in hapsi istendi

Tuba Büyüküstün'ün eski sevgilisi Umut Evirgen'in hapsi istendi

Magazin

Tuba Büyüküstün'ün eski sevgilisi Umut Evirgen'in hapsi istendi

Bir dönem oyuncu Tuba Büyüküstün ile yaşadığı aşk ile tanınan işletmeci Umut Evirgen hakkında savcı mütalaasını verdi. Emirgan'da bulunan mekanda arkadaşı Ali Akın'ı darp ettiği iddiasıyla yargılanan Evirgen, hakkında "Kasten yaralama" suçundan 4 yıl 6 aya kadar hapsi talep edildi.

29 Nisan 2021, Perşembe 16:54 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

İstanbul 9. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya, tutuksuz sanık Umut Evirgen ve avukatları katıldı. Müşteki Ali Akın ise duruşmaya katılmadı.

 "MAĞDUR OLAN BENİM"

Duruşmada savunmasını yapan Umut Evirgen, müşteki Ali Akın´ın şikayetinden vazgeçtiğini söyleyerek "Kendisi çok sarhoştu. Bana, babama ve kız arkadaşıma adlarını kullanarak küfür etti. Buna rağmen önce taksiye bindirerek evine gönderdim. Ancak yarım saat sonra yine geldi. Bana saldırmaya çalışırken yere düştü. Sonra da arabamla bizzat ben evine bıraktım. Uzun yıllardır bu işi yapıyorum. 5 tane mekanım var. 21 yaşından beri bu işi yapıyorum. Daha önce böyle bir olayla hiç karşılaşmadım. Böyle şeyler beni itibarsızlaştırıyor. Burada mağdur benim" dedi.

 DURUŞMA ERTELENDİ

Duruşma savcısı esasa ilişkin mütalaasında, "Hakaret" suçunun düşmesini ve "Tehdit" suçunun ise yasal unsurlarının oluşmadığı gerekçesiyle Evirgen’in beraatini talep etti. Mütalaada sanık Evirgen´in, "Kasten yaralama" suçundan ise 1 yıl 6 aydan 4 yıl 6 aya kadar hapis cezasıyla cezalandırılmasını istedi. Mütalaanın ardından söz alan sanık Umut Evirgen mütalaayı kabul etmediğini söyleyerek, "Müştekinin burnunu kırdığıma dair somut bir delil yok. Burnunu kırmış olsam neden kendi arabamla evine bırakayım, hayatın olağan akışına aykırı" dedi. Mütalaaya karşı sanığa son savunmasını hazırlaması için süre veren mahkeme, duruşmayı erteledi.

BİR DÖNEM TUBA BÜYÜKÜSTÜN İLE AŞK YAŞAMIŞTI

Tuba Büyüküstün ve Umut Evirgen 3 sene boyunca aşk yaşamış, çiftin birlikteliği. 2020 senesinde sona ermişti. İkiliden Büyüküstün ayrıldıklarını, sitem dolu bir mesajla sosyal medya sayfasından açıklamıştı.

 (Özden Atik – DHA)

Yazarlarımızdan
Filiz Özkol
29 Nisan 2021 günün burç yorumları
Filiz Özkol
Şirin Sever
Kapanmaya hazır mıyız?
Şirin Sever
Mehmet Coşkundeniz
Kısıtlama aşkınızın sonu olmasın
Mehmet Coşkundeniz
Uğur Alkapar
Mantının kerameti
Uğur Alkapar
Hande Kazanova
26 Nisan haftası burçlar
Hande Kazanova
Öner Döşer
Emek ve Dayanışma Günü kutlu olsun
Öner Döşer
Suna Akyıldız
Akın nereye koşuyor?
Suna Akyıldız
Funda Duru
Türkiye'den Hawaii'ye uzanan bir müzik yolculuğu: Hazi
Funda Duru
Yasemin Candemir
Türk müzisyen Uygar Çağlı, Avrupa’nın en ünlü caz sahnesinde!
Yasemin Candemir
Elif Demirtaş Bilir
Masumiyet dizisindeki denklemi izleyici çözdü
Elif Demirtaş Bilir
Gökçen Erdoğan
Doktor kim?
Gökçen Erdoğan
Bekir Saçar
Çölde safari yaptılar
Bekir Saçar
Sercan Yaşar
Davet engel tanımaz...
Sercan Yaşar
İrem Haliloğlu
Aslan burcunda dolunay: Şimdi şans cesurlardan yana!
İrem Haliloğlu
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Gençlik fotoğrafı olay oldu! Takipçilerini 60 sene önceye götürdü