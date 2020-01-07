



Sevgilisi Guido Senia’nın işlerinden dolayı sık sık İspanya’nın İbiza adasına seyahat eden Şeyma Subaşı THY’ye şöyle seslendi:

“9 saat aktarmalı uçuyoruz. Bizi bu çileden kurtarın lütfen. Artık İstanbul İbiza uçuşu koysanız.” Sosyal medya bu isyanla coştu. Şeyma Subaşı hakaretler karşısında sessiz kalmadı.

'Bende boş şeyler var'

“Eğer konuşuluyorsam, doğru yoldayım, başarılıyım. Çok şey beklemeyin benden. Bende ancak bu kadar var. Boş şeyler var. Beni erkekler değil kızlar takip etsin sadece” diye cevap verdi.

Şeyma Subaşı bu kez de ‘kızlar takip etsin’ lafıyla linç yedi.

'Seni adamlar takip etsin'

Tuba Ünsal, Şeyma Subaşı’na şöyle tepki verdi:

“Bu, artık ahlak erozyonunun geldiği son nokta! Senin boşbeleş, ağız büken hallerini takip etmesin o küçük kızlar. Bırak seni yine adamlar takip etsin. Bu ülkenin kız çocuklarının doğru modellere ihtiyacı var. Çalışan, üreten kadınlar lazım. Kadın gibi kadın olarak yetişecek o genç kızlar.”

Bu sözler üzerine Şeyma hayranları sosyal medyada Tuba Ünsal’a şöyle seslendi:

“Had bildiren sensin, ama yaşadığın ilişkiyi, kavgaları unuttun.”

Tuba Ünsal bir yıldır evli iş insanı Caner Karaoğlu ile birlikte.

Sevgilisinin eşi Elisabeth Mas ile Tarabya’da bir restoranda kavgaya tutuştuğu da herkes tarafından biliniyor. Bu arada Elisabeth ile Şeyma yakın arkadaş.

Bu tartışmaya sosyal medyadan gelen tepkiler

● Al birini vur ötekine.

● Gündem olmak isteyen niye Şeyma’ya yürüyor?

● Tuba Ünsal hep bir adım ileride.

● Şeyma gibi derdim olsun isterdim. Tek sıkıntısı İbiza’ya rahat gitmek.

● Tuba Ünsal’ın özel hayatında yaşadıkları da sıkıntılı değil mi?

● Gençler bunları okusun ama örnek almasınlar.

● Devam edin, çok komik! Kahvemi içip kahkaha ile okuyorum.

● Şeyma bile ‘Benden bir şey beklemeyin’ diyor. Niye üstüne gidiliyor?





Bu haberi de okudular Tuba Ünsal'ın 30 bin liralık inzivası

Bu haberi de okudular Şeyma Subaşı 5 kuruş harcamadan tatil yapıyor