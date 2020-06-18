Magazin Tuba Ünsal'ın ekonomik teknesi

Tuba Ünsal'ın ekonomik teknesi

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Tuba Ünsal'ın ekonomik teknesi

Göcek’te kızı Sare ve yakın dostlarıyla tatil yapan Tuba Ünsal plajları dolaşmak için tekne kiraladı. Ali KESER / POSTA

18 Haziran 2020, Perşembe 07:01 Son Güncelleme:
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Tuba Ünsal kızı Sare ve yakın dostlarıyla Göcek’te sezonu açtı. Konaklamak için lüks bir otelin villasını tuttu. Gündüzleri de plajları dolaşmak üzere bir tekne kiraladı. Ancak günlüğü 20-40 bin TL arasında değişen guletlerden uzak durdu. Kaptanla 1500 TL’ye anlaştı. Kızı Sare ile kano keyfi yaptığı kareler objektiflere yansıdı. Güneşlenirken sosyal medyayı sıkı takip eden Tuba Ünsal iş görüşmelerini de facetime aracılığıyla yürüttü. Bu arada formda fiziğiyle dikkat çekti. Tuba Ünsal sosyetik plajları tercih etmediğini de söyledi.

2020 yaz fiyatları

Gulet: 15 bin TL’den başlıyor. Ultra lüks ise 300 bin TL’ye çıkıyor.

Motor yat: Lüks bir modelse 1 milyon TL’ye çıkıyor. 2 bin TL civarında bulmak mümkün.

Tekne: 2 bin TL ile 10 bin TL arasında değişiyor.

*Haftalık fiyatlar

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