Tuba Ünsal, yeni bir projeye başladığının müjdesini sosyal medya hesabından verdi.

37 yaşındaki oyuncu, silahla çekilmiş iddialı bir pozunu Instagram'dan paylaştı.

TAKİPÇİLERİNİ KIZDIRDI

Daha önce yaptığı açıklamada 'Silahsız bir dünya hayal ediyorum' diyen Ünsal'ın verdiği bu poz takipçilerini kızdırdı.

Bir takipçinin yaptığı, 'Silahsız bir dünya isterken silahla bir fotoğraf paylaşmak olmamış' yorumuna, Tuba Ünsal ilginç bir cevap verdi.

İLGİNÇ CEVAP

Ünsal, 'Bazen silahsız bir dünyayı hayal etmek için obje olarak içinin anlamını boşaltıp yer vermek lazım' dedi.Ünlü oyuncunun bu cevabı takipçilerinin kafasında soru işareti bıraktı.