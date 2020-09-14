TÜBİTAK 11 personel alacak

Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre TÜBİTAK bünyesine 11 personel alacak. TÜBİTAK Bilişim ve Bilgi Güvenliği İleri Teknolojiler Araştırma Merkezi'ne bağlı Test ve Değerlendirme Başkan Yardımcılığı bünyesinde görev yapmak üzere 11 personel alınacak. İlana son başvuru tarihi 5 Ekim 2020 olarak açıklandı.



