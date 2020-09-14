Türkiye TÜBİTAK 11 personel alacak

TÜBİTAK 11 personel alacak

Türkiye

TÜBİTAK 11 personel alacak

TÜBİTAK Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu 11 personel alacağını duyurdu. Başvuru şartları belli olan ilana son başvuru tarihi 5 Ekim 2020 olarak açıklandı.

14 Eylül 2020, Pazartesi 16:56 Son Güncelleme:
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Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre TÜBİTAK bünyesine 11 personel alacak. TÜBİTAK Bilişim ve Bilgi Güvenliği İleri Teknolojiler Araştırma Merkezi'ne bağlı Test ve Değerlendirme Başkan Yardımcılığı bünyesinde görev yapmak üzere 11 personel alınacak. İlana son başvuru tarihi 5 Ekim 2020 olarak açıklandı.

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