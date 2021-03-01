TUBİTAK 18 uzman ve uzman yardımcısı alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, TÜBİTAK Bilgi İşlem Daire Başkanlığı bünyesinde görev yapmak üzere 18 Bilimsel Programlar Uzman Yardımcısı / Bilimsel Programlar Uzmanı alacak. Başvurular için gerekli koşullar ve süreçler internet sayfasında (www.tubitak.gov.tr), Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının ve Türkiye İş Kurumunun internet sayfalarında yer almaktadır. İş Başvuruları TÜBİTAK İş Başvuru Sistemi (https://kariyer.tubitak.gov.tr) üzerinden gerçekleştirilecek.

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