Türkiye TUBİTAK 18 uzman ve uzman yardımcısı alacak

TUBİTAK 18 uzman ve uzman yardımcısı alacak

Türkiye

TUBİTAK 18 uzman ve uzman yardımcısı alacak

TÜBİTAK Bilgi İşlem Daire Başkanlığı bünyesinde görev yapmak üzere 18 Bilimsel Programlar Uzman Yardımcısı / Bilimsel Programlar Uzmanı alacağını duyurdu. İlana son başvuru tarihi 22 Mart 2021 olarak açıklandı.

01 Mart 2021, Pazartesi 16:37 Son Güncelleme:
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Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, TÜBİTAK Bilgi İşlem Daire Başkanlığı bünyesinde görev yapmak üzere 18 Bilimsel Programlar Uzman Yardımcısı / Bilimsel Programlar Uzmanı alacak. Başvurular için gerekli koşullar ve süreçler internet sayfasında (www.tubitak.gov.tr), Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının ve Türkiye İş Kurumunun internet sayfalarında yer almaktadır. İş Başvuruları TÜBİTAK İş Başvuru Sistemi (https://kariyer.tubitak.gov.tr) üzerinden gerçekleştirilecek.

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