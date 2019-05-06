TÜBİTAK araştırmacı personel alımı başvuruları nasıl yapılır? Şartlar nelerdir?
Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Başkanlığı Bilişim ve Bilgi Güvenliği İleri Teknolojiler Araştırma Merkezine (BİLGEM) bağlı Test ve Değerlendirme Başkan Yardımcılığı'nda (TDBY) 27 Ar-Ge personeli istihdam edilecek. Başvurular bugün başladı ve son gün olarak 27 Mayıs tarihi belirlendi.
TÜBİTAK Başkanlığı'nın Resmi Gazete’de yayımlanan ilanına göre, BİLGEMTDBY bünyesinde görev yapmak üzere 27 Ar-Ge personeli alınacak. Personelin görev yeri Kocaeli olacak.
Bu ilana başvuru yapmak isteyen adaylar şimdi "TÜBİTAK araştımacı alımı başvurusu nasıl yapılır?" sorusuna cevap arıyor.
Başvurular, "https://kariyer.sage.tubitak.gov.tr" internet adresi üzerinden 27 Mayıs’a kadar yapılabilecek.