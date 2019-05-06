TÜBİTAK araştırmacı personel alımı başvuruları nasıl yapılır? Şartlar nelerdir? Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Başkanlığı Bilişim ve Bilgi Güvenliği İleri Teknolojiler Araştırma Merkezine (BİLGEM) bağlı Test ve Değerlendirme Başkan Yardımcılığı'nda (TDBY) 27 Ar-Ge personeli istihdam edilecek. Başvurular bugün başladı ve son gün olarak 27 Mayıs tarihi belirlendi.