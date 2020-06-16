Türkiye TÜBİTAK Bilim ve Toplum Başkanlığı bünyesinde 25 personel alacak

TÜBİTAK Bilim ve Toplum Başkanlığı bünyesinde 25 personel alacak

Türkiye

TÜBİTAK Bilim ve Toplum Başkanlığı bünyesinde 25 personel alacak

TÜBİTAK Bilim ve Toplum Başkanlığı bünyesinde görev yapmak üzere, uzman yardımcısı, uzman ve teknisyen, uzman teknisyen kadroları için 25 personel alacağını duyurdu. Resmi Gazete'de yayımlanan ilan için son başvuru tarihi 7 Temmuz 2020 olarak açıklandı.

16 Haziran 2020, Salı 17:46 Son Güncelleme:
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TÜBİTAK Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, Bilim ve Toplum Başkanlığı bünyesinde görev yapmak üzere uzman yardımcısı, uzman ve teknisyen, uzman teknisyen kadroları için 25 personel alacağı duyuruldu. Resmi Gazete'de yayımlanan ilan için son başvuru tarihi 7 Temmuz 2020 olarak açıklandı.

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