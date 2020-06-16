TÜBİTAK Bilim ve Toplum Başkanlığı bünyesinde 25 personel alacak

TÜBİTAK Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, Bilim ve Toplum Başkanlığı bünyesinde görev yapmak üzere uzman yardımcısı, uzman ve teknisyen, uzman teknisyen kadroları için 25 personel alacağı duyuruldu. Resmi Gazete'de yayımlanan ilan için son başvuru tarihi 7 Temmuz 2020 olarak açıklandı.