Türkiye TÜBİTAK lise ve önlisans mezunu 6 personel alacak

TÜBİTAK lise ve önlisans mezunu 6 personel alacak

Türkiye

TÜBİTAK lise ve önlisans mezunu 6 personel alacak

TÜBİTAK, Savunma Sanayii Araştırma ve Geliştirme Enstitüsünde (SAGE) istihdam edilmek üzere 6 personel alacak. Peki, TÜBİTAK’a başvurular nasıl yapılır? İşte personel alımı başvuru şartları…

03 Mart 2020, Salı 09:40 Son Güncelleme:
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Türkiye Bilimsel ve Teknoloji Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Savunma Sanayii Araştırma ve Geliştirme Enstitüsünde (SAGE) istihdam edilmek üzere en az lise ve önlisans mezunu 6 personel alacak.

Kurumun Resmi Gazete’de yayımlanan ilanına göre, TÜBİTAK SAGE’nin Ankara’daki merkezinde görev yapacak personelden 1’i memur, 2’si usta, 3’ü teknisyen kadrolarında görevlendirilecek.

Usta kadrosuna alımlar engelliler arasından gerçekleştirilecek. İŞKUR ile gerçekleştirilecek başvurular 6 Mart’a kadar yapılabilecek.

Personel alımına ilişkin detaylar için tıklayın 

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