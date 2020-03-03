TÜBİTAK lise ve önlisans mezunu 6 personel alacak

Türkiye Bilimsel ve Teknoloji Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Savunma Sanayii Araştırma ve Geliştirme Enstitüsünde (SAGE) istihdam edilmek üzere en az lise ve önlisans mezunu 6 personel alacak.

Kurumun Resmi Gazete’de yayımlanan ilanına göre, TÜBİTAK SAGE’nin Ankara’daki merkezinde görev yapacak personelden 1’i memur, 2’si usta, 3’ü teknisyen kadrolarında görevlendirilecek.

Usta kadrosuna alımlar engelliler arasından gerçekleştirilecek. İŞKUR ile gerçekleştirilecek başvurular 6 Mart’a kadar yapılabilecek.

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