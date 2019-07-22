TÜBİTAK memur alıyor! TÜBİTAK’a nasıl başvuru yapılır?

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumunca (TÜBİTAK) koruma alıyor. İşte başvuru şartları ve ilanın detayları…

Kurumun Resmi Gazete’de yayımlanan ilanına göre, Başkanlık İdari Hizmetler Daire Başkanlığı Koruma ve Güvenlik Müdürlüğünde görev yapmak üzere 5 memur (koruma) alınacak. Ankara’da görev yapacak personel için son başvuru tarihi 26 Temmuz olarak belirlendi.

Başvurular, Türkiye İş Kurumunun web sayfası üzerinden gerçekleştirilecek.