TÜBİTAK memur ve teknisyen alıyor!

TÜBİTAK memur ve teknisyen istihdam edecek. İşte TÜBİTAK’a başvuru şartları…

TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi ile Türkiye Sanayi Sevk ve İdare Enstitüsü bünyesinde görev yapmak üzere ön lisans mezunu memur ve meslek lisesi mezunu teknisyen alınacak.

TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi Kocaeli’nde görevlendirmek üzere ön lisans Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Bölümü mezunu memur alacak. Adayların alanında 1 yıllık tecrübelerinin olması ve 30 yaşını doldurmamış olmaları gerekiyor.

Türkiye Sanayi Sevk ve İdare Enstitüsü Kocaelinde görevlendirmek üzere tekn/endüstri meslek lisesi mezunu teknisyen alacak.

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