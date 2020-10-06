TÜBİTAK personel alımı yapacağını duyurdu. TÜBİTAK Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada Raylı Ulaşım Teknolojileri Enstitüsü bünyesinde görev yapmak üzere 35 araştırmacı ve teknisyen alımı yapacağını açıkladı. İlana son başvuru tarihi 26 Ekim 2020 olarak açıklandı.