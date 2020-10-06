Türkiye TÜBİTAK Raylı Ulaşım Teknolojileri Enstitüsü bünyesinde görev yapmak üzere 35 personel alımı yapacak
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TÜBİTAK Raylı Ulaşım Teknolojileri Enstitüsü bünyesinde görev yapmak üzere 35 personel alımı yapacak

Türkiye

TÜBİTAK Raylı Ulaşım Teknolojileri Enstitüsü bünyesinde görev yapmak üzere 35 personel alımı yapacak

TÜBİTAK Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada Raylı Ulaşım Teknolojileri Enstitüsü bünyesinde görev yapmak üzere 35 personel alımı yapılacağı bildirildi.

06 Ekim 2020, Salı 16:55 Son Güncelleme:
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TÜBİTAK personel alımı yapacağını duyurdu. TÜBİTAK Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada Raylı Ulaşım Teknolojileri Enstitüsü bünyesinde görev yapmak üzere 35 araştırmacı ve teknisyen alımı yapacağını açıkladı. İlana son başvuru tarihi 26 Ekim 2020 olarak açıklandı.

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