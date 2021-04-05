TÜBİTAK Savunma Sanayii Araştırma ve Geliştirme Enstitüsü 77 personel alacak
TÜBİTAK Savunma Sanayii Araştırma ve Geliştirme Enstitüsü kısmi süreli proje personeli almak için ilan açtı. İşte detaylar...
05 Nisan 2021, Pazartesi 17:22 Son Güncelleme:
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TÜBİTAK Savunma Sanayii Araştırma ve Geliştirme Enstitüsü 77 personel alacak. Yapılan açıklamada, "TÜBİTAK Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu Başkanlığı'ndan: TÜBİTAK Savunma Sanayii Araştırma ve Geliştirme Enstitüsü (SAGE) bünyesinde görev yapmak üzere kısmi süreli proje personeli (aday araştırmacı) alınacaktır" denildi
Son başvuru tarihi: 26.04.2021
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