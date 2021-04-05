Türkiye TÜBİTAK Savunma Sanayii Araştırma ve Geliştirme Enstitüsü 77 personel alacak

TÜBİTAK Savunma Sanayii Araştırma ve Geliştirme Enstitüsü 77 personel alacak

Türkiye

TÜBİTAK Savunma Sanayii Araştırma ve Geliştirme Enstitüsü 77 personel alacak

TÜBİTAK Savunma Sanayii Araştırma ve Geliştirme Enstitüsü kısmi süreli proje personeli almak için ilan açtı. İşte detaylar...

05 Nisan 2021, Pazartesi 17:22 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

TÜBİTAK Savunma Sanayii Araştırma ve Geliştirme Enstitüsü 77 personel alacak. Yapılan açıklamada, "TÜBİTAK Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu Başkanlığı'ndan: TÜBİTAK Savunma Sanayii Araştırma ve Geliştirme Enstitüsü (SAGE) bünyesinde görev yapmak üzere kısmi süreli proje personeli (aday araştırmacı) alınacaktır" denildi

Son başvuru tarihi: 26.04.2021

Detaylı bilgi için tıklayınız

Yazarlarımızdan
Rauf Tamer
Yüzde 50 meselesi
Rauf Tamer
Banu Şen
Aşıdan korkarım diyenlere
Banu Şen
Hakan Çelik
Teknolojik ve dinamik
Hakan Çelik
Şirin Sever
Yeni AKM çok iddialı
Şirin Sever
Erkut Can
Beğenmediniz mi? Yeni gündem verelim
Erkut Can
Murat Gülderen
24 saat açık kütüphaneler
Murat Gülderen
Oral Çalışlar
Denetim mi? ‘Beş sene sonra gel...’
Oral Çalışlar
Murat Çelik
Şenol Hoca'nın mesajları
Murat Çelik
Büşra Özbelli
Öğretmenler rahata alıştı mı?
Büşra Özbelli
Doğukan Tevfik Meriç
İstanbul dışında kazanmaya devam
Doğukan Tevfik Meriç
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Erciyes Üniversitesi 20 sözleşmeli sağlık personeli alıyor