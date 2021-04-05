TÜBİTAK Savunma Sanayii Araştırma ve Geliştirme Enstitüsü 77 personel alacak. Yapılan açıklamada, "TÜBİTAK Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu Başkanlığı'ndan: TÜBİTAK Savunma Sanayii Araştırma ve Geliştirme Enstitüsü (SAGE) bünyesinde görev yapmak üzere kısmi süreli proje personeli (aday araştırmacı) alınacaktır" denildi

Son başvuru tarihi: 26.04.2021