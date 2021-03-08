Türkiye TÜBİTAK TMY personel kontenjanından 19 personel alacak

TÜBİTAK TMY personel kontenjanından 19 personel alacak

Türkiye

TÜBİTAK TMY personel kontenjanından 19 personel alacak

TÜBİTAK, İŞKUR aracılığıyla 19 personel alacağını açıkladı. İlana son başvuru tarihi 12 Mart 2021 olarak belirtildi.

08 Mart 2021, Pazartesi 17:13 Son Güncelleme:
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Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, TÜBİTAK İŞKUR aracılığıyla 19 personel alacağını açıkladı. Yapılan açıklamada, "TÜBİTAK Bilişim ve Bilgi Güvenliği İleri Teknolojiler Araştırma Merkezi bünyesinde (BİLGEM) görev yapmak üzere TMY personel kontenjanında personel alınacaktır" denildi. İlana son başvuru tarihi 12 Mart 2021 olarak belirtildi. Başvurular için gerekli koşullar ve süreçler Kurumumuz internet sayfasında (www.tubitak.gov.tr) ve Türkiye İş Kurumunun (İŞKUR) web sayfasında yayımlanmakta olup, iş başvuruları da İŞKUR'un web sayfası (https://esube.iskur.gov.tr) üzerinden gerçekleştirilmektedir.

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