Türkiye TÜBİTAK Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu 11 personel alacak

TÜBİTAK Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu 11 personel alacak

Türkiye

TÜBİTAK Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu 11 personel alacak

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu, AR-GE personeli, uzman yardımcısı, usta kadrolarında 11 personel alacağını duyurdu. İlan için son başvuru tarihi 21 Aralık 2020 olarak açıklandı.

30 Kasım 2020, Pazartesi 16:31 Son Güncelleme:
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TÜBİTAK Bilişim ve Bilgi Güvenliği İleri Teknolojiler Araştırma Merkezi'ne (BİLGEM) bağlı İleri Teknolojiler Araştırma Enstitüsü bünyesinde görev yapmak üzere 11 personel alacak. İlana başvuran adaylar AR-GE personeli, uzman yardımcısı, usta kadrolarında görevlendirilecekler. İş Başvuruları TÜBİTAK İş Başvuru Sistemi (https://kariyer.sage.tubitak.gov.tr) üzerinden gerçekleştirilecek.

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