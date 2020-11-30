TÜBİTAK Bilişim ve Bilgi Güvenliği İleri Teknolojiler Araştırma Merkezi'ne (BİLGEM) bağlı İleri Teknolojiler Araştırma Enstitüsü bünyesinde görev yapmak üzere 11 personel alacak. İlana başvuran adaylar AR-GE personeli, uzman yardımcısı, usta kadrolarında görevlendirilecekler. İş Başvuruları TÜBİTAK İş Başvuru Sistemi (https://kariyer.sage.tubitak.gov.tr) üzerinden gerçekleştirilecek.