TÜBİTAK Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu 11 personel alacak
Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu, AR-GE personeli, uzman yardımcısı, usta kadrolarında 11 personel alacağını duyurdu. İlan için son başvuru tarihi 21 Aralık 2020 olarak açıklandı.
30 Kasım 2020, Pazartesi 16:31 Son Güncelleme:
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TÜBİTAK Bilişim ve Bilgi Güvenliği İleri Teknolojiler Araştırma Merkezi'ne (BİLGEM) bağlı İleri Teknolojiler Araştırma Enstitüsü bünyesinde görev yapmak üzere 11 personel alacak. İlana başvuran adaylar AR-GE personeli, uzman yardımcısı, usta kadrolarında görevlendirilecekler. İş Başvuruları TÜBİTAK İş Başvuru Sistemi (https://kariyer.sage.tubitak.gov.tr) üzerinden gerçekleştirilecek.