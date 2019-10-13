TÜBİTAK Temel Bilimler Araştırma Enstitüsü bünyesinde görev yapmak üzere personel alınacaktır. 2 uzman ve uzman yardımcısı alıyor. Başvuru yapacak adaylardan İşletme, İktisat, Maliye, Ekonomi, Ekonomi ve Finans, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri, Ekonometri veya Endüstri Mühendisliği bölümlerinin birinden mezun olmaları isteniyor. Başvurular 30 Ekim’de sona eriyor.

Ayrıca, Tübitak Uzay Teknolojileri Araştırma Enstitüsü bünyesinde görev yapmak üzere 4 Koruma Memuru alınacak. Başvuru yapacak adayların önlisans mezunu olmaları gerekiyor. Başvurular 14 Ekim’de sona erecek.