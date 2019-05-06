TÜBİTAK 27 personel alacak

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Başkanlığı Bilişim ve Bilgi Güvenliği İleri Teknolojiler Araştırma Merkezi'ne (BİLGEM) bağlı Test ve Değerlendirme Başkan Yardımcılığı'nda (TDBY) 27 Ar-Ge personeli istihdam edilecek

06 Mayıs 2019, Pazartesi 09:45 Son Güncelleme:
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TÜBİTAK 27 personel alacak

TÜBİTAK Başkanlığı'nın Resmi Gazete’de yayımlanan ilanına göre, BİLGEM TDBY bünyesinde görev yapmak üzere 27 Ar-Ge personeli alınacak. Personelin görev yeri Kocaeli olacak.

Başvurular, "https://kariyer.sage.tubitak.gov.tr" internet adresi üzerinden 27 Mayıs’a kadar yapılabilecek.

AA


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