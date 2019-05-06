TÜBİTAK 27 personel alacak Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Başkanlığı Bilişim ve Bilgi Güvenliği İleri Teknolojiler Araştırma Merkezi'ne (BİLGEM) bağlı Test ve Değerlendirme Başkan Yardımcılığı'nda (TDBY) 27 Ar-Ge personeli istihdam edilecek