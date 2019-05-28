TÜBİTAK’a 5 personel alınacak! TÜBİTAK’a nasıl başvuru yapılır?

TÜBİTAK’ın Resmi Gazete’de yayımlanan ilanına göre, Marmara Araştırma Merkezi ile Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi bünyesinde görev yapmak üzere teknisyen, büro memuru, memur ve yönetici asistanı alınacak. Peki, TÜBİTAK’a nasıl başvuru yapılır? İşte TÜBİTAK başvuru detayları…

TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi ile Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi bünyesinde görev yapmak üzere teknisyen, büro memuru, memur ve yönetici asistanı alınacak.

Toplam 5 personel alımını kapsayan ilan için son başvuru tarihi 1 Haziran olarak belirlendi.

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