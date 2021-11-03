Türkiye TÜBİTAK'ta görevli Doç. Dr. Dilek Dündar Erbahar’ın ölümünde yeni detaylar ortaya çıkıyor! Sıvı madde siyanür çıktı
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TÜBİTAK'ta görevli Doç. Dr. Dilek Dündar Erbahar’ın ölümünde yeni detaylar ortaya çıkıyor! Sıvı madde siyanür çıktı

Türkiye

TÜBİTAK'ta görevli Doç. Dr. Dilek Dündar Erbahar’ın ölümünde yeni detaylar ortaya çıkıyor! Sıvı madde siyanür çıktı

TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi'nde başuzman araştırmacı Doç. Dr. Dilek Dündar Erbahar evinde ölü bulunmuştu. Erbahar'ın sır ölümüne ilişkin yeni detaylar ortaya çıkmaya başladı. Erbahar’ın evinde bulunan sıvı maddenin siyanür olduğu öğrenildi. Erbahar’ın daha önce de siyanürle intihar girişiminde bulunduğu, eşinin son anda ikna ederek vazgeçirdiği iddia edildi.

03 Kasım 2021, Çarşamba 13:40 Son Güncelleme:
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TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi Malzeme Enstitüsü Sensör Teknolojileri Proje Grubu'nda başuzman araştırmacı olarak görev yapan Doç. Dr. Dilek Dündar Erbahar’ın 30 Ekim günü Tuzla’daki evinde ölü bulunmasıyla ilgili araştırma çok yönlü sürüyor.

DHA’nın ulaştığı son bilgilere göre, Erbahar’a ulaşamayan yakınları eve geldiğinde kapıyı açan olmayınca merdiven kullanarak eve girdi. İçeri giren yakınları Dilek Dündar Erbahar’ın yatakta hareketsiz yattığını görünce ambulansa ve polise Haber verdi.

Olay yerine gelen ekiplerin incelemesinin ardından Erbahar’ın cenazesi Adli Tıp Kurumu’na gönderildi. Olayla ilgili polis Erbahar’ın ölümüyle ilgili olarak yakınlarının bilgisine başvurdu.

SİYANÜR ŞÜPHESİ

İstanbul Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü ekipleri yaptıkları araştırmada evin banyosunda bardak içerisinde sıvı madde bulundu. Adli Tıp Kurumu’nun ön incelemesinde zehirli madde olup olmadığının araştırılması sonucunda siyanür bulgularına rastlanıldığı ancak kesin raporun otopsi sonucunda birkaç ay içinde netleşeceği öğrenildi.

DAHA ÖNCE DE İNTİHARA KALKIŞMIŞ

İddiaya göre Erbahar’ın daha önce de siyanürle intihar girişiminde bulunduğu, eşinin son anda ikna ederek vazgeçirdiği öğrenildi.

Adli Tıp Kurumu’ndaki otopsisinin ardından Hekimbaşı Mezarlığı’nda toprağa verilen Doç. Dr. Dilek Dündar Erbahar’ın ölümüyle ilgili araştırmanın çok yönlü sürdürüldüğü öğrenildi.

Müslim SARIYAR/İSTANBUL (DHA)

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