Magazin Tüdanya'dan Demet Akalın'a şarkılı teşekkür!

Tüdanya'dan Demet Akalın'a şarkılı teşekkür!

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Tüdanya'dan Demet Akalın'a şarkılı teşekkür!

Geçtiğimiz günlerde Demet Akalın’ın gırtlak kanseri olan ve ardından gırtlağını kaybeden Tüdanya’ya maddi ve manevi yardımda bulunacağını duyurmuştuk. Bu haberin ardından Tüdan’ya Akalın’ın yardımına karşılık verdi.

29 Temmuz 2021, Perşembe 15:17 Son Güncelleme:
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Demet Akalın, Tüdanya'nın şarkıları ile büyüdüğünü ve ona maddi ve manevi olarak destek olmak istediğini söylemişti. Tüdanya'ya ulaşan Demet Akalın'ın, usta sanatçıya maddi olarak yardımda bulunduğunu geçtiğimiz günlerde duyurmuştuk. Şimdi ise Tüdanya’dan karşılık geldi.

Ses sanatçısı Onur Akay, Demet Akalın’dan gelen yardım elini kabul eden Tüdanya’nın yardıma karşılık olarak en güzel bestelerinden birini Demet Akalın’a verdiğini açıkladı.


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