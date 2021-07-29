Demet Akalın, Tüdanya'nın şarkıları ile büyüdüğünü ve ona maddi ve manevi olarak destek olmak istediğini söylemişti. Tüdanya'ya ulaşan Demet Akalın'ın, usta sanatçıya maddi olarak yardımda bulunduğunu geçtiğimiz günlerde duyurmuştuk. Şimdi ise Tüdanya’dan karşılık geldi.

Ses sanatçısı Onur Akay, Demet Akalın’dan gelen yardım elini kabul eden Tüdanya’nın yardıma karşılık olarak en güzel bestelerinden birini Demet Akalın’a verdiğini açıkladı.



