Tuğba Altıntop, corona virüs günlerini Bodrum'da tatil yaparak geçiriyor. Bodrum’da hava 19 dereceyi gösterince Tuğba Altıntop kendini denize attı. Yalıkavak’ta bir plajdan buz gibi sulara giren Altıntop bu görüntüleri de Instagram’da paylaştı ve altına şöyle yazdı: “Ne kar ne buz. Sadece değişiklik iyidir deyip, ruhumu Bodrum’un sularına bıraktım.”

"200 euro ile Türkiye'ye geldim"

43 yaşındaki şarkıcı, geçen günlerde "Çocuklarını bırakıp gitti" algısı hakkında konuştu şöyle konuşmuştu:

200 euro ile Türkiye'ye geldim. 10-15 gün sonra para kazandım. O dönem 'Tuğba reklam yapıyor' diye beni çok ağlattılar. Ortaya bir kişi gerekiyordu, beni seçmişler. Avukat tutacak param yoktu, sonraki tuttuklarım da dolandırdı. 'Ben asla çocuklarım için reklam yapmıyorum' demiştim, asla yapmadım, yapmam, yapanı da kınıyorum. Hiç unutmam; havalimanında euroyu bozdurmuştum. Ben ve kızlarım hastaydı. İndiğimde ilk işim ilaç almak olmuştu. Yaklaşık 280-300 TL ile eve dönmüştüm. Annemle yaşamıştım. Uzun süre yurtdışına çıkma yasağım olmuştu. Rafet 'Almanya'ya gidip çocuklarımı kaçıracağım' içgüdüsüyle Alman Konsolosluğu'na evrak vermiş. Daha sonra bunu bozdurmak için çok uğraştım. 8-10 yıllık yeni mevzu yani. Kendi bile uğraştı evrakları geri çekmek için.



