Tuğba Coşkun ile Fikret Orman evleniyor

Tuğba Coşkun ile Fikret Orman’ın bir yıl önce başlayan aşklarında sürpriz gelişme!

Çift kısa bir süre önce çıktıkları tatilde evlilik kararı aldı.

Yılbaşından hemen sonra da sade bir törenle nikah masasına oturacaklar.





10 günlük tatili evlilik teklifi için organize etti

Fikret Orman’ın Miami, Meksika ve Küba’yı kapsayan 10 günlük tatili evlilik teklifi için organize ettiğini duydum.

Tuğba Coşkun tatil dönüşü nikah davetini organize edecek.

Fikret Orman 2 kızının annesi Sedef Orman ile 1992-2012 yılları arasında evli kalmıştı.

Tuğba Coşkun 2005’de evlendiği Mehmet Ali Erbil’den 2010’da boşanmıştı.

Müge Dağıstanlı/ POSTA

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