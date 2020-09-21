Tuğba Özay: Bergen rolü ilk bana geldi

Arabesk müziğinin taçsız kraliçesi Bergen'e vefatından tam 31 yıl sonra ödül verildi. Ödülü, Bergen’in ablası Mukadder Terim kabul etti. Ertesi günü de heykelciği kardeşinin mezarına götürdü. Törende ‘Yaşam Boyu Başarı Ödülü’ne layık görülen Tuğba Özay ilginç bir açıklama yaptı.

‘Bergen’i oynaması için 3 yıl önce teklif aldığını, başrolü Nihat Altınkaya ile paylaşacaklarını, ancak projenin aksilikler nedeniyle iptal olduğunu söyledi. Akıllara Serenay Sarıkaya geldi.

3 kez ertelendi

Serenay Sarıkaya ‘Acıların Kadını Bergen’ filminin başrolü için son 2 yıldır hazırlanıyor. Vizyon tarihi 27 Kasım olarak belirlenen film kadro, bütçe, son olarak da pandemi nedeniyle 3 kez ertelendi. Sarıkaya filmle ilgili yaptığı açıklamada şunları söylemişti: “Uzun zamandır role hazırlanıyorum.

Şarkılarını ezberledim. Şan hocamla parçaların duygusunu çalıştık. Bergen ile ilgili yazılan her şeyi okudum. Yaşadığı yerleri ziyaret edeceğim.”

Yapımcı şirket ise “Rol için ilk ve tek düşündüğümüz isim Serenay Sarıkaya oldu” açıklamasını yapmıştı.







