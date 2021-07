Tuğba Özay, 2014 yılında çıktığı bir turnede de rahatsızlanarak hastaneye kaldırılmış sonrasında ise felç geçirdiği ortaya çıkmıştı. Manavgat’taki yangında çiftliği yanan Tuğba Özay’ın paylaşımının ardından ünlü manken hakkında araştırmalar da çoğaldı.

TUĞBA ÖZAY KİMDİR, KAÇ YAŞINDA VE ASLEN NERELİ?

Tuğba Özay 10 Şubat 1978 tarihinde İstanbul'da doğdu. Aslen Trabzonlu olan Özay, Fenerbahçe Lisesi'nden mezun olduktan sonra daha sonra Haliç Üniversitesi Konservatuvar ve Tiyatro Bölümüne kaydoldu.

Yelken ve yüzme spor dallarına ağırlık veren Tuğba Özay, sonradan Fenerbahçe voleybol as takımında 5 yıl voleybol oynadı. Mankenliğe 1994 yılında bir Vakko defilesi ile mankenliğe başlayan Tuğba Özay, "Sonradan Görmeler" televizyon dizisinde bir yüzme hocası rolünde oynadı.

Tuğba Özay, 1995 yılında Miss Model of Turkey seçildi ardından da Miss Model of the World yarışmasında ikinci seçildi. Aynı yarışmada en iyi vücutlu model ödülünü de alan Özay, 1996 yılında Paris'te kısa süreliğine modellik kariyerine başlasa da Türkiye'ye döndü, aynı yıl Avrupa Yılın Manken-Modeli seçildi.

Oyunculuk kariyerinde de başarılara imza atan Tuğba Özay, 2017’de engellilerin verdiği oylarla OnurAkayMedya tarafından "Yılın Oyuncusu" seçildi.

1997 yılında Mahsun Kırmızıgül ile "Hemşerim" TV dizisinde oynayan Tuğba Özay, "Aynalı Tahir" dizisinde bir yardımcı rol üstlendi. 1998 yılında bir özel TV kanalında otomobil dünyası temalı bir program sundu. 1999 yılında ise "Çiçek Taksi" dizisinde oynadı.

Sonraki yıllarda, "Yapayalnız", "Zehirli Çiçek" ve "Bizim Otel" gibi dizilerde rol alan Tuğba Özay, Mehmet Ali Erbil ile Çarkıfelek programını sundu.

2001 yılında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde en iyi manken-model seçilen Tuğba Özay, Ferhan Şensoy'un sahneye koyduğu "Dün Gece Ormanda Çok Komik Bir Şey Oldu" oyununda rol aldı. Sonrasında ise Abdullah Şahin tiyatrosunda adını kendisinin koyduğu Tanıştırayım Burası Türkiye adlı oyunla sahneye çıktı.

2003 yılında Fitness adlı Aerobik VCD ve DVD'si çıkaran Tuğba Özay, kısa bir süre sonra kariyerindeki 10 yıl anısına Best of Tuğba Özay kataloğunu piyasaya sürdü. Özay, katalogdan elde edilen gelirle Tuğba Ankara Çubuk’ta hortum felaketinde yıkılan köy okulunu yeniden yaptırdı.

Tuğba Özay, 2010’da Armoni isimli ilk albümü 2011’de ise ikinci albümü Üç Nokta’yı piyasaya sürdü, 2016’da ise 3. albümü Pes Etme’yi çıkardı.

TUĞBA ÖZAY FELÇ Mİ GEÇİRDİ?

Tuğba Özay 2014 yılında çıktığı bir turnede de rahatsızlanarak hastaneye kaldırılmıştı. Halsizlik ve baş ağrısı şikayetiyle hastaneye kaldırılan Özay'ın felç geçirdiği ortaya çıkmıştı.

Manavgat'taki çiftliği yanan Tuğba Özay hastaneden görüntüsünü paylaşarak; “Ben felç geçirdim arkadaşlar. Her yer yandı, her şeyimiz çiftliğimiz, evimiz her şey... Dünden beri yalvarıyorum destek istiyorum. Ben felç geçirdim kollarım hiçbir yerim tutmuyor.” ifadelerini kullandı.