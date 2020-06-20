Yasaklar kalktı. Siz yeni normale uyum sağlayabildiniz mi?

Salgın başladığında İstanbul’daydım. İlk 20 gün İstanbul’daki evimde kendimi karantinaya aldım. Baktım ki olmuyor, Alaçatı’daki evime geldim. Alaçatı’da kalabalıktan uzak, dingin bir yaşamım oldu. Bu sakinlikten sonra kalabalığın içine geçişim çok kolay olmayacak. Eski renkli ve hareketli yaşamıma uzun bir süre geri dönmeyeceğim. Pandemi sonrası kalabalıktan korkar oldum.

Yeni albüm ne zaman gelecek?

Tam stüdyo aşamasına gelmiştik ki bu virüs ortaya çıktı. Önümüzdeki hafta İstanbul’a gidip yapımcımla görüşeceğim. Albümün çıkış tarihine karar vereceğiz. Karantina sırasında sakinleyip içime döndüm, içimde affedemediklerimi affettim gitti... Böylece yeni şarkılar da yazdım. Elimde sözü ve müziği bana ait olan çok şarkı var. Beklediğimize değdi, harika şarkılar ürettik. Dışarıdan aldığım şarkılar da var. Yapımcımla birlikte hangi şarkıları seçeceğimize bakacağız.

‘Tuğba’dan Akustikler’ albümünüz çok beğenilmişti. Başka bir akustik albümü yapmayı düşünüyor musunuz?

Gerçekten çok ilgi gördü, bu da beni mutlu etti. Bu albüm bitsin, arkasından ikinci bir akustik albüm gelecek.

11 yıl önce seslendirdiğiniz ‘Makas’ şarkısına neden yeni klip çektiniz?

15 sene önce çıkardığım ‘Doğum Günün Kutlu Olsun’ isimli şarkıma da geçen yıl mütevazı bir klip çekmiştim. Bu fikir herkesin çok hoşuna gitti. Geçmiş yıllarda seslendirdiğim ama klip çekmediğim diğer sevilen eserlerime de yeni klipler çekeceğim.

Yiyecek alışverişinizi Alaçatı pazarından yaptığınız biliniyor. Bu yaz, pazar alışverişi yapmaya cesaretiniz var mı?

Bu yaz gideceğimi hiç zannetmiyorum. İhtiyacım olan şeyleri tanıdığım köylü esnaftan istiyorum. Onlar da beni kırmayıp evime kadar getiriyor. Organik beslenmeyi çok önemsiyorum ve bir çiftlik kurma hayalim var. Bu hayalimi mutlaka bir gün gerçekleştireceğim. Uygun yer bulduğum an çiftlik kuracağım. Acelem yok, geç olsun güç olmasın.

Marka takıntınız var mı?

Modayla aram iyidir. Çok iyi modacılarla işbirliği yapıyoruz. Stil danışmanım Denizcan Kutlu ile zevklerimiz uyuyor. İnsanın kendi marka olunca marka takıntısı olmuyor. Hahaha. Şaka bir yana herhangi sıradan bir butikten de alışveriş yaparım, Paris’ten ya da Milano’dan da... Zaten ben giyince her şey marka oluyor. Sırf moda diye bir şeyi alıp asla giymem. Giyenleri görüyoruz. Şahken şahbaz oluyorlar.

Hırslı mısınız yoksa hayatı akışına mı bırakırsınız?

Hırs ve azim bazen karıştırılabiliyor. Hırsın içinde kin, azmin içinde sabır vardır. Ben azimli ve çalışkan biriyim. Hep böyle devam edeceğim inşallah.

Mesleğiniz için bedel ödediğiniz mi?

Şöhret başlı başına çok zor bir yaşam şekli, ama mesleğimizin de cilvesi bu. Ben müzikle nefes aldım, müzikle yaşıyorum. O nedenle de sorun yok.

Sosyal medyada hakkınızda yapılan kötü yorumları kafanıza takar mısınız?

Sosyal medyada hayli aktifim. Olumsuz yorumların dikkat çeken insanlara yapıldığını görüyorum, o yüzden hiç problem etmiyorum.

Aşık olunca nasıl biri oluyorsunuz?

Aşk her zaman iyi olmayabilir. Aşkta karşındakinin her halini kabullenmek diye bir gerçek var. O zaman taşlar yerine oturuyor. Ben, ruhi buluşmanın kıymetine inanıyorum. Hiçbir zaman kaşı şöyle olsun, gözü böyle olsun derdinde olmadım.