Deniz Akkaya'nın bu sorusu magazinde günlerce tartışma konusu olmuştu.

İnternette kendisinin 'kızının sevgilisi ile ilişki yaşayan anne' olarak yer aldığını kaydeden Kapani'nin ihbarı sonrası Akkaya hakkında soruşturma başlatılmıştı.

Ancak savcılık, Kapani'nin şikayetini takipsizlikle sonuçlandırmıştı.

TUĞBA ÖZERK'TEN DENİZ AKKAYA'YA AĞIR CÜMLELER!

Tuğba Özerk, aylar sonra bir arkadaşının Instagram sayfasında Deniz Akkaya'nın da fotoğrafını görünce bu yorumu yaptı: ''Yaşlılar küçülür bu illa deve gibi. Tabutun bayağı bir geniş olacak ama sonuçta evladına ben sahip çıkarım merak etme... Sen kızı kamplara at orada burada patla... Davamı da canlandırıyorum tekrar... Mukocum kusura bakma sayfanı kirletti bu zavallı.''

Tuğba Özerk ve annesi Günay Kapani.



