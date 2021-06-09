Magazin Tuğçe Özbudak: Güneş yoksa karaları bağlarım

Tuğçe Özbudak: Güneş yoksa karaları bağlarım

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Tuğçe Özbudak: Güneş yoksa karaları bağlarım

'Adanalı' dizisiyle tanınan oyuncu Tuğçe Özbudak, estetikli haliyle yine gündemde... Ünlü oyuncu Tuğçe Özbudak Maldivler pozuyla dikkat çekti.

09 Haziran 2021, Çarşamba 15:19 Son Güncelleme:
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Adanalı dizisinde Pınar karakterine can veren Tuğçe Özbudak son haliyle gündem oldu. Tuğçe Özbudak, estetikle seneler içinde tanınmaz hale geldi.

Bir süredir ekrandan uzak olan oyuncu adeta bambaşka biri oldu. Yüzüne estetik yaptıran 38 yaşındaki oyuncu, Instagram'dan yayınladığı fotoğraflarla dikkat çekerken; oyuncunun dudakları, burnu ve çenesindeki değişim dikkatlerden kaçmıyor. 

Tuğçe Özbudak eşi Melikhan Kılıçarslan ile Maldiv Adaları'na gitti. Tuğçe Özbudak iddialı tatil pozlarıyla da adından söz ettirdi. Özbudak paylaşımında, "Güneş yoksa karaları bağlarım abi" dedi.

https://www.instagram.com/p/CP3kKGGrIm6/



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