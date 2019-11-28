Tuğrul Odabaş: Seni seviyorum kızım...

Boşanmadan 22 gün sonra Tuğrul Odabaş, Instagram sayfasında Işın Karaca'nın kızı Mia ile fotoğrafını paylaştı.

'Sevgi emekti'

Tuğrul Odabaş fotoğrafın altına duygusal bir de not düştü:

"Sevgi neydi? Sevgi emekti! Sevgi yoksunu bir kalp bu dünyadaki insanoğluna verilmiş en büyük cezadır bence. Düşünsene hiçbir şeyi sevemiyorsun, ellerin bir çiçeğe dokunmaktan mahrum kalmış, kalbin kan pompalamak dışında hiçbir şey bilmiyor... Ya gözlerin? Sadece bakıyor ve emeği sadece ekmek zannediyorsun!Sokakta gördüğünüz kediyi, sedikoducu teyzeyi, evdeki avizeyi, kokoreç işkembeyi, Şişli Osmanbey'i... Kısaca yolu sizinle kesişmiş her şeyi, herkesi sevin ve sevdikleriniz için emek sarf edin... SENİ SEVİYORUM KIZIM"





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