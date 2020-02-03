TÜİK: Fotoğraf makinesi satışları son 3 yılda yarı yarıya azaldı

TÜİK'ten yapılan açıklamaya göre, 2020 yılı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) hesaplamalarında uluslararası karşılaştırmaların yapılabilmesi için "Amaca Yönelik Bireysel Tüketim Sınıflaması" (COICOP) dikkate alınarak TÜFE sepeti ve madde ağırlıkları güncellendi.

Bu kapsamda ağırlığı artan mal ve hizmetler endeks sepetine dahil edilirken, ağırlığı azalan ürünler sepetten çıkartılıyor. TÜFE sepetinde yer alan ürünlerin sayısı her yıl değişim gösterebiliyor. Her yıl ayrıca endeks sepetinde yer alan ürünler için tanımlar gözden geçiriliyor, piyasada yer alan en güncel tanımlara göre fiyatlar alanda derleniyor. TÜFE tüketim sepeti ve ağırlıkları yıl içinde hiçbir şekilde değişmeden sabit kalıyor.

2020 yılı için enflasyon sepetine bu yıl davlumbaz ve çocuk taytı girerken, aspiratör ve fotoğraf makinesi sepetten çıkarıldı.

TÜİK’in daha önce açıkladığı verilere göre, Aralık 2016 tarihinde ortalama fotoğraf makinesi fiyatının 454 TL olduğu görülüyor. 2018 yılında yüzde 17 artışla 1,326 TL’ye yükselen fotoğraf makinesi ortalama fiyatı, bir yıl sonra ise yüzde 6 oranında düşerek 1,245 TL olarak karşımıza çıktı.

Growth from Knowledge’ın (GfK) verileri ise 2019’un üçüncü çeyreğinde Türkiye’de fotoğraf makinelerine harcanan toplam tutarın, 2018’in aynı dönemine göre yüzde 23 azaldığını ortaya koydu.

İlk 9 aylık verilere göre, pazarda yüzde 19’luk bir küçülme yaşandı. Çeyreklik dönemde 17 milyon TL’ye kadar daralan fotoğraf makinesi pazarı, sadece üç sene önce 33 milyon TL civarında seyrediyordu.











