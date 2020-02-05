Ünlü şarkıcı “Bundan böyle 2 ay konser verip yılın gerisini dinlenerek geçireceğim. Artık yoğun çalışmak istemiyorum. Çünkü çok yoruldum. Tükenmişlik yaşıyorum. Yarı emekliyim. Albüm yapmayacağım. Düet de istemiyorum” açıklamasını yapmıştı.

Teoman, geçtiğimiz akşam Bostancı'da sahne aldı.

Hayranlarını rahatlattı

'Tükenmişlik sendromu'na yakalandığı düşünülen ünlü şarkıcı, konserde “Aranızda üzülenler olmuş, konu öyle değil. Ben sadece son senelerde çok çalıştığımı, yorgun olduğumu ve 2020 yılını hafif geçireceğimi, yarı emeklilik yaşayacağımı söyledim. Bu sene az ve öz konser vereceğim. Yani konserlerimi azaltacağım, o kadar.” açıklamasını yaparak hayranlarını rahatlattı.



