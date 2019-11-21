Tülin Şahin kızı Siena Leyla'nın kordon kanını saklattı
Tülin Şahin hamilelik döneminde giydiği kıyafetleri, Türk Eğitim Vakfı’na bağışlamıştı.
38 yaşındaki manken, 4 Kasım’da dünyaya gelen kızı Siena Leyla’nın kordon kanı ve göbek kordonunu saklattı.
'Kızımızın geleceğini ve sağlığını güvence altına almak istedik'
Tülin Şahin, “Kızımızın geleceğini ve sağlığını güvence altına almak istedik. Malum; kök hücreler, farklı dokulara dönüşme yeteneğine sahip olduğundan dolayı, hasarlı organların iyileşmesini sağlayabiliyorlar” dedi.
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