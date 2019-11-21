Tülin Şahin kızı Siena Leyla'nın kordon kanını saklattı

Tülin Şahin hamilelik döneminde giydiği kıyafetleri, Türk Eğitim Vakfı’na bağışlamıştı.

21 Kasım 2019, Perşembe 08:32 Son Güncelleme:
A A
Tülin Şahin kızı Siena Leyla'nın kordon kanını saklattı

38 yaşındaki manken, 4 Kasım’da dünyaya gelen kızı Siena Leyla’nın kordon kanı ve göbek kordonunu saklattı.

'Kızımızın geleceğini ve sağlığını güvence altına almak istedik'

Tülin Şahin, “Kızımızın geleceğini ve sağlığını güvence altına almak istedik. Malum; kök hücreler, farklı dokulara dönüşme yeteneğine sahip olduğundan dolayı, hasarlı organların iyileşmesini sağlayabiliyorlar” dedi.

Bu haberi de okudularTülin Şahin hamile elbiselerini bağışladı

Bu haberi de okudularTülin Şahin, kızı Siena Leyla ile ilk fotoğrafını paylaştı

Sıradaki haber yükleniyor...
SIRADAKİ HABER Yıldız Kenter'in cenazesinde gerginlik