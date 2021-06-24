Magazin Tülin Şahin’in kızının babası Portekizli Pedro de Noronha’dan Türkiye'ye hakaret!

Tülin Şahin’in kızının babası Portekizli Pedro de Noronha’dan Türkiye'ye hakaret!

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Tülin Şahin’in kızının babası Portekizli Pedro de Noronha’dan Türkiye'ye hakaret!

Tülin Şahin’in kızının babası Portekizli Pedro de Noronha, Şahin’e psikolojik şiddet uygulamıştı. Ünlü mankeni ‘Kızımı kaçırmak mı istiyor?’ diye paniğe sürükleyen Pedro, bu kez de Türkiye’yi hedef aldı.

24 Haziran 2021, Perşembe 10:30 Son Güncelleme:
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Pedro de Noronha'nın “Türkiye muz cumhuriyeti, sana burada kimin sözü geçiyor göstereceğim” demesinin ardından Tülin Şahin ve avukatı suç duyurusunda bulundu. GÜNAYDIN yazarı Ömer Karahan "Hadi oradan 'Deli Pedro'" başlıklı yazısı ile konuyu köşesine taşıdı.

İşte Ömer Karahan'ın yazısı....

İnsanın kendini bilmesi bana göre dünyadaki en erdemli duruş biçimi, tabii haddini bilmesi de öyle!

Geçen gün Tülin Şahin'in avukatı Beybin Somuk'un Portekizli Pedro de Noronha ile ilgili yaptıkları suç duyurusu karşıma çıktı...

Haliyle 'Pedro kim?' diye soruyorsunuz, hemen hatırlatayım...

Hani 2 yaşındaki kızının annesi Tülin Şahin'e hamileyken ve doğum sonrasında psikolojik şiddet uygulayan, kilo baskısı yapan, Şahin bir top dondurma yediği için kavga çıkaran, geceleri bebeğiyle ilgilenmesin diye zorla iki bakıcı getirip 'Çocuğa bakmak ve gece uyanmak senin işin değil' diyerek Şahin'e baskı yapan, yeni doğum yapmış anneyi sürekli 'Hadi spor yap zayıfla' diye zorlayan, ayrıca küçük kızlarına da şiddet uygulayan o şahıs var ya... Hani kızını görmeye geldiği zaman evdeki kameraların yönlerini değiştirerek şüpheli hareketlerde bulunan, Şahin'i 'Kızımı kaçırmak mı istiyor?' diye paniğe sürükleyen o dengesiz kişi...

AKIL TUTULMASI

Noronha'nın mahkemelik olduğu Şahin'e ve avukatına, Türkler ve Türkiye Cumhuriyeti hakkında sarf ettiği hakaret ve söylediği sözler gerçekten yenilir yutulur cinsten değil:

"Türkiye muz cumhuriyeti, sana bu muz cumhuriyetinde kimin sözü geçiyor göstereceğim.

Bu muz cumhuriyetinde hukuk nasıl işliyor, güç kimde göstereceğim. Mahkemede lisansını elinden aldırtacağım."

"Bu Türkler çocuk bakmasını bilmiyor, sürekli çay içiyorsunuz, siz Türklerin tek yaptığı çay içmek...Bir Türk kadınından çocuk yapmam yanlıştı." Bu sözlerinin ardından zaten Şahin ve avukatı Beybin Somuk savcılığa suç duyurusunda bulunuyor...

Yahu Pedro sen kimsin de koskoca Türkiye Cumhuriyeti için bu benzetmeyi yapabiliyorsun, yaşadığın bu akıl tutulmasını neye borçlusun! Hoş bugüne dek yaptıkların, tuhaf hareketlerin ve şimdi de kullandığın bu cümleler senin akıl sağlığının hiç yerinde olmadığını çok açık gösteriyor bize.

Türkiye Cumhuriyeti'ni küçümseyebileceğini, Türk kültürünü aşağılayıp ülkedeki herkese hakaret ve tehditler savurabileceğini sanıyorsan yanılıyorsun 'Deli Pedro'... Ülken Portekiz'de umduğunu bulamayıp Türkiye'de Tülin Şahin ismini kendine referans alıp bir varlık göstermeye çalıştın, başaramadın!

Maddi gelirin zayıf olduğu ve işlerin de iyi gitmediği için sağı solu arayıp, yasak aşk yaşadığın evli kadını da kullanıp kendine bir iş modeli oluşturmaya çalışıyorsun ama kimse seni sallamıyor! Tüm bunların hıncıyla kalkıp Türkiye Cumhuriyeti'ne hakaret edemezsin, haddini bileceksin! Eminim bu sözlerinden dolayı Türkiye Cumhuriyeti savcıları ve hakimleri sana hak ettiğin cezayı verecektir...


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