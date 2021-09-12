Tüm dünya bu görüntüleri konuştu! Balina Kiska nasıl kurtulacak?

Kanada’daki tema parkı Marineland, 60 yıldır hayvanları eğlence amaçlı tutsak ediyor. Bu hayvanlardan biri de 1979’da İzlanda’da henüz üç yaşındayken yakalanıp Kanada’ya getirilen orka türü dişi balina Kiska. Tüm arkadaşları öldüğü için de 2011’den bu yana akvaryumda yalnız yaşıyor. Bu hafta Kiska’nın, kendisini tutulduğu tankın duvarına vurduğu görüntüler yürek parçaladı. Uzmanlar bunun bir tür intihar girişimi olabileceğini söylüyor.

YASALAR KORUYOR

Peki, Kiska, hayvan hakları yasalarıyla övünen Kanada gibi bir ülkede neden özgür kalamıyor? Kanada’da Kiska için mücadele eden aktivist Phil Demers, sorularımızı yanıtladı. Demers şunları söyledi:

- Kanada’da balina, yunus gibi hayvanların esir tutulması 2019’da yasaklandı. Ama Marineland, muaf tutuldu. Marineland’deki tüm hayvanlar halen yasalarda ‘mal’ olarak görülüyor.

- Kiska’nın durumu hiç iyi değil. Parkta kalan tek orka. Son görüntülerden sonra Kiska’yı ziyaretçilere göstermiyorlar. Durumundan endişe ediyoruz.

KADERİ BELİRSİZ

- Kiska’nın bırakılıp rehabilitasyon merkezine alınmasını istiyoruz. Kaderi, Marineland yöneticilerinin vicdanına bağlı.

- Marineland’in kurucusu öldü. Şu anda park satılık. Alan kişiler içindeki canlıları da alacak.

- Marineland’in içindeki her bir beluga balinasına 1.1 milyon dolarlık pazar değeri biçiliyor. Geçen yıl parkta 58 beluga vardı. Bazıları ‘ortadan kayboldu’. Tutuldukları suda her ne varsa onları öldürüyor. En son 40 beluga kaldığını biliyoruz.

Dünyada 3 bin 600 balina ve yunus esir tutuluyor. En az 14 ülkede yunus ve balinaların esaretini yasaklayan kanunlar var. Türkiye’de de ‘Hayvanları Koruma Kanunu’ ile “kara ve su sirkleriyle, yunus parklarının açılması ve işletilmesini yasaklayan” madde bu yaz kabul edildi.