Tüm dünyanın gözü orada! 'Pandemi resmen bitti'

Danimarka'nın önde gelen bulaşıcı hastalıklar uzmanlarından biri olan Danimarka Devlet Serum Enstitüsü'nün baş epidemiyologu Tyra Grove Krause, Omicron'un pandemiyi sona erdirdiğini ve 'iki ay içinde normal hayatlarımıza geri döneceğimizi' açıkladı.;

PANDEMİ BİTİŞİ SÜRE VERDİ: İKİ AY İÇİNDE

Tyra Grove Krause yaptıkları yeni araştırmaya göre, son günlerde dünyayı kasıp kavuran Omicron varyantında hastaneye yatış riskinin Delta varyantında görülenin yarısı kadar olduğunu belirtti ve bunun Danimarka'daki Covid-19 pandemisinin iki ay içinde bitebileceğine dair umut verdiğini söyledi. Kruse, "Sonuçları iki ay içinde alacağımızı düşünüyorum ve umarım enfeksiyon sübvanse etmeye başlar ve normal hayatlarımıza geri döneriz" dedi.

ÖNÜMÜZDEKİ AY BÜYÜK BİR YAYILIM YAPACAK

Dünya genelinde Omicron'un artan enfeksiyon seviyesi nedeniyle pandemiyi uzatabileceğine dair korkulara rağmen Krause aslında pandeminin sonunu getirebileceğini belirterek, 'Omicron önümüzdeki ay büyük bir enfeksiyon yayılımı sağlayacak. Bittiğinde, eskisinden çok daha iyi bir yerde olacağız' dedi.

HAFİF OLDUĞU İÇİN İYİ BİR BAĞIŞIKLIK SAĞLAYACAK

Krause yüksek derecede bulaşıcı Omicron'un Delta varyantından daha hafif göründüğünü ve bu nedenle ciddi semptomlar olmadan daha fazla insanın enfekte edeceğini ve sonuç olarak, bunun popülasyonda iyi bir bağışıklık düzeyi sağlayacağını iddia ediyor.

OCAK AYI ZOR GEÇECEK

Krause, önümüzdeki aylarda pandemiyi yenmek için hala yapılması gereken işler olduğunu vurguladı ve "Omicron Ocak sonunda zirve yapacak ve Şubat ayında sağlık sistemi üzerindeki baskının azaldığını göreceğiz. Ama Ocak ayında çaba sarf etmemiz gerekiyor, çünkü bunu atlatmak zor olacak." dedi.

VAKA SAYILARINDA REKOR

Danimarka'da son haftalarda yeni vakalarda bir artış görüldü. 27 Aralık'ta günlük günlük 41 bin 35 baka bildirdi. Böylelikle pandemi boyunca görülen vaka sayısı rekoru kırılmış oldu. Danimarka nüfusunun yüzde 78,5’i tam olarak aşılandı.