Tüm kurallarını aşk için yıkmış

48’inci yaşını eşi Selin Denizli Burnaz, çocukları Mustafa Cem, Ege ve yakın arkaşları Sanem-Ralf Tezman ile kutladı.

Selin Denizli Burnaz eşine olan duygularını şöyle dile getirdi:

“Uzun boylu erkekleri beğenmez, spor salonlarından çıkmayanları sevmezdim. Renkli gözlüleri de hiç yakışıklı bulmaz, gece gezenlere dayanamazdım. Böyle biriyle asla evlenmem derdim ama işte sonuç; bu adama 10 yıldır aşığım.”

Halil Kalmuk/ POSTA