Tüm kurallarını aşk için yıkmış
Mimar Abdullah Burnaz’ın cumartesi akşamı doğum günüydü
48’inci yaşını eşi Selin Denizli Burnaz, çocukları Mustafa Cem, Ege ve yakın arkaşları Sanem-Ralf Tezman ile kutladı.
Selin Denizli Burnaz eşine olan duygularını şöyle dile getirdi:
“Uzun boylu erkekleri beğenmez, spor salonlarından çıkmayanları sevmezdim. Renkli gözlüleri de hiç yakışıklı bulmaz, gece gezenlere dayanamazdım. Böyle biriyle asla evlenmem derdim ama işte sonuç; bu adama 10 yıldır aşığım.”
Halil Kalmuk/ POSTA