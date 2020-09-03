Tuma Çelik hakkında yeni gelişme
HDP eski milletvekili Tuma Çelik hakkında rapor TBMM Adalet Anayasa Karma Komisyonu'na sunuldu.
03 Eylül 2020, Perşembe 13:15 Son Güncelleme:
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HDP eski milletvekili Tuma Çelik'in dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin Hazırlık Komisyonu raporu, TBMM Adalet Anayasa Karma Komisyonu'na sunuldu.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, seçim çalışmaları sırasında Mardin'de bir kadına nitelikli cinsel saldırıda bulunmakla suçlanan Çelik hakkında fezleke düzenleyerek, dokunulmazlığının kaldırılması için Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne göndermişti. Hakkında yurt dışına çıkış yasağı ve imza adli kontrol hükümleri uygulanan Çelik, partisi HDP'den ihraç edilmişti.