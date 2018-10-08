Tuncay Şanlı, Fenerbahçe tribününde sigarayla görüntülendi

Futbolculuk yaşamından sonra teknik direktörlük ve yorumculuk yapan Tuncay Şanlı, Ülker Stadı'nda dün oynanan Fenerbahçe-Başakşehir maçını seyretti.

ESKİ TAKIM ARKADAŞLARIYLA BİRLİKTE İZLEDİ

Tercüman Samet Güzel ve futbolu bırakan Semih Şentürk ile birlikte maçı seyreden Tuncay Şanlı, tribünde sigara içerken görüntülendi. Tuncay Şanlı'yı bu halde görenler ise şaşkınlıklarını gizleyemedi ve tepki gösterdi.







