Tuncay Şanlı, Fenerbahçe tribününde sigarayla görüntülendi
Bir dönem Fenerbahçe'de forma giyen Tuncay Şanlı, arkadaşlarıyla Fenerbahçe - Başakşehir maçını tribünden seyretti. Şanlı'nın sigara içmesi ise büyük tepki çekti
Futbolculuk yaşamından sonra teknik direktörlük ve yorumculuk yapan Tuncay Şanlı, Ülker Stadı'nda dün oynanan Fenerbahçe-Başakşehir maçını seyretti.
ESKİ TAKIM ARKADAŞLARIYLA BİRLİKTE İZLEDİ
Tercüman Samet Güzel ve futbolu bırakan Semih Şentürk ile birlikte maçı seyreden Tuncay Şanlı, tribünde sigara içerken görüntülendi. Tuncay Şanlı'yı bu halde görenler ise şaşkınlıklarını gizleyemedi ve tepki gösterdi.