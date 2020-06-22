Tunceli Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Dün yaşadığım boğaz ağrısından sonra hastanedeki tetkiklerim ve yapılan test sonuçlarına göre Kovid-19 testi sonucum pozitif çıkmıştır. Tunceli Devlet Hastanesi'nde tedavi sürecim başlamıştır. En kısa zamanda haberleşmek üzere." ifadelerine yer verdi.

Maçoğlu'nun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

AA







