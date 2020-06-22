Siyaset Tunceli Belediye Başkanı Maçoğlu'nun corona virüs testi pozitif çıktı

Tunceli Belediye Başkanı Maçoğlu'nun corona virüs testi pozitif çıktı

Siyaset

Tunceli Belediye Başkanı Maçoğlu'nun corona virüs testi pozitif çıktı

Tunceli Belediye Başkanı Maçoğlu, yeni tip corona virüs testinin pozitif çıktığını açıkladı.

22 Haziran 2020, Pazartesi 21:22 Son Güncelleme:
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Tunceli Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Dün yaşadığım boğaz ağrısından sonra hastanedeki tetkiklerim ve yapılan test sonuçlarına göre Kovid-19 testi sonucum pozitif çıkmıştır. Tunceli Devlet Hastanesi'nde tedavi sürecim başlamıştır. En kısa zamanda haberleşmek üzere." ifadelerine yer verdi.

Maçoğlu'nun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

AA


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