Tunceli Belediye Başkanı Maçoğlu'nun corona virüs testi pozitif çıktı
Tunceli Belediye Başkanı Maçoğlu, yeni tip corona virüs testinin pozitif çıktığını açıkladı.
22 Haziran 2020, Pazartesi 21:22 Son Güncelleme:
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Tunceli Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Dün yaşadığım boğaz ağrısından sonra hastanedeki tetkiklerim ve yapılan test sonuçlarına göre Kovid-19 testi sonucum pozitif çıkmıştır. Tunceli Devlet Hastanesi'nde tedavi sürecim başlamıştır. En kısa zamanda haberleşmek üzere." ifadelerine yer verdi.
Maçoğlu'nun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
AA
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