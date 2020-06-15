Tunceli ile birlikte maskesiz sokağa çıkma yasağı getirilen il sayısı 39'a yükseldi
Tunceli'de corona virüs tedbirleri nedeniyle kent merkezi ve ilçelerde maskesiz sokağa çıkmak yasaklandı. Böylece maskesiz sokağa çıkmanın yasaklandığı kent sayısı 39'a yükseldi.
15 Haziran 2020, Pazartesi 17:07 Son Güncelleme:
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Tunceli İl Pandemi Kurulu'nca kent genelinde koronavirüs salgınını kontrol altına almak salgını önlemek amacıyla sokağa maskesiz çıkmak yasaklandı.
Yasağa ilişkin Tunceli Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada şöyle denildi:
"Tunceli merkez ve Çemişgezek, Hozat, Mazgirt, Nazımiye, Ovacık, Pertek, Pülümür ilçelerinde zorunlu hallerde evlerinden dışarıya çıkacak vatandaşlarımızın, kendilerinin ve diğer vatandaşlarımızın sağlığı için maske kullanmalarının zorunlu olmasına 30 Haziran 2020 tarihine kadar karar verilmiştir"
Hangi illerde maskesiz çıkmak yasak
Corona virüs salgını nedeniyle Kütahya, Kars, Elazığ, Erzurum, Iğdır, Şanlıurfa, Adıyaman, Afyonkarahisar, Aydın, Balıkesir, Bartın, Denizli, Düzce, Kastamonu, Muğla, Uşak, Rize, Karabük, Kayseri, Sakarya, Siirt, Tunceli, Kırıkkale, Kırklareli, Isparta, Burdur, Konya, Kahramanmaraş, Gaziantep, Gümüşhane, Bolu, Kocaeli, İzmir, Mardin, Amasya, Malatya, Zonguldak ve Bursa'da maskesiz sokağa çıkmak yasaklandı.
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