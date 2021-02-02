Tunceli Valiliği'nden şehit haberlerine yalanlama
Tunceli Valiliği'nden yapılan açıklamada, bazı sosyal medya hesaplarında, Hozat ilçesinde çatışma çıktığı ve bir askerin şehit olduğu yönünde yapılan paylaşımların gerçeği yansıtmadığı duyuruldu.
02 Şubat 2021, Salı 23:51 Son Güncelleme:
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Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
''Bazı sosyal medya hesaplarında, Hozat ilçemizde çatışma çıktığı ve çatışmada bir askerimizin şehit olduğu yönünde haberler yer almaktadır. Söz konusu iddiaların doğru olmadığı hususunu kamuoyunun bilgisini sunarız.''
DHA