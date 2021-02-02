Türkiye Tunceli Valiliği'nden şehit haberlerine yalanlama

Tunceli Valiliği'nden şehit haberlerine yalanlama

Türkiye

Tunceli Valiliği'nden şehit haberlerine yalanlama

Tunceli Valiliği'nden yapılan açıklamada, bazı sosyal medya hesaplarında, Hozat ilçesinde çatışma çıktığı ve bir askerin şehit olduğu yönünde yapılan paylaşımların gerçeği yansıtmadığı duyuruldu.

02 Şubat 2021, Salı 23:51 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

''Bazı sosyal medya hesaplarında, Hozat ilçemizde çatışma çıktığı ve çatışmada bir askerimizin şehit olduğu yönünde haberler yer almaktadır. Söz konusu iddiaların doğru olmadığı hususunu kamuoyunun bilgisini sunarız.''

DHA

İlgili Haberler
Horoz dövüşü baskınında 77 kişiye ceza kesildiKadıköy'de toplantı ve yürüyüşler yasaklandı


Yazarlarımızdan
Hakan Çelik
Turizm desteği adil dağıtılmalı
Hakan Çelik
Murat Çelik
Ege'de seri depremler
Murat Çelik
Oral Çalışlar
Meclis
Oral Çalışlar
Rauf Tamer
Püf noktası
Rauf Tamer
Şirin Sever
‘Bi’ kahve içelim’ diye bir laf vardı...
Şirin Sever
Erkut Can
Türkiye’yi dinledim, bakın neler duydum
Erkut Can
Murat Gülderen
Öğrenciye ücretsiz etkinlik rehberi
Murat Gülderen
Banu Şen
Anneler babalar Çoban Şevki'yi izlettiniz mi çocuklarınıza?
Banu Şen
Büşra Özbelli
Öğretmenler rahata alıştı mı?
Büşra Özbelli
Doğukan Tevfik Meriç
İstanbul dışında kazanmaya devam
Doğukan Tevfik Meriç
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Bakan Selçuk'tan yüz yüze eğitim paylaşımı