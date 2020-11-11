Tunceli'de 2 terörist etkisiz hale getirildi
İçişleri Bakanlığı, Tunceli merkez ilçesi Ahpanos Vadisi bölgesinde 2 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirdi.
11 Kasım 2020, Çarşamba 00:46 Son Güncelleme:
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Bakanlıktan yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Yıldırım 4 operasyonu kapsamında, Tunceli merkez ilçesi Ahpanos Vadisi bölgesinde, İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Komando ve Jandarma Özel Harekat (JÖH) birliklerince gerçekleştirilen Hava Kuvvetleri destekli operasyonda 2 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirilmiştir."
Tunceli Valiliği'nden yapılan açıklamada da bölgede operasyonların devam ettiği belirtildi.
Açıklamada, terörist unsurların bulunmasına ve etkisiz hale getirilmesine yönelik çalışmaların azim ve kararlılıkla sürdürüleceği vurgulandı.
AA