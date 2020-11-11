Türkiye Tunceli'de 2 terörist etkisiz hale getirildi

Tunceli'de 2 terörist etkisiz hale getirildi

Türkiye

Tunceli'de 2 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığı, Tunceli merkez ilçesi Ahpanos Vadisi bölgesinde 2 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirdi.

11 Kasım 2020, Çarşamba 00:46 Son Güncelleme:
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Bakanlıktan yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi: 

"Yıldırım 4 operasyonu kapsamında, Tunceli merkez ilçesi Ahpanos Vadisi bölgesinde, İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Komando ve Jandarma Özel Harekat (JÖH) birliklerince gerçekleştirilen Hava Kuvvetleri destekli operasyonda 2 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirilmiştir."

Tunceli Valiliği'nden yapılan açıklamada da bölgede operasyonların devam ettiği belirtildi.

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Açıklamada, terörist unsurların bulunmasına ve etkisiz hale getirilmesine yönelik çalışmaların azim ve kararlılıkla sürdürüleceği vurgulandı.

AA


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