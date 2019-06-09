Tunceli'de arıların soktuğu kişi öldü

Tunceli'nin Nazımiye ilçesinde bal arılarının soktuğu 1 kişi öldü, 2 kişi hastaneye kaldırıldı

09 Haziran 2019, Pazar 18:37 Son Güncelleme:
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Tunceli'de arıların soktuğu kişi öldü

Köy sakinlerinin 112 Acil Komuta Merkezine bildirmesi üzerine olay yerine giden sağlık ekipleri yaralılara müdahale etti.

Arıların soktuğu evli ve iki çocuk babası 62 yaşındaki Kazım Çadırlı hayatını kaybetti.

Yaralı Hıdır Açıl, Nazımiye Toplum Sağlığı Merkezi'nde yapılan ilk müdahalenin ardından Tunceli Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alınırken, Zülfikar Can'ın ise Nazımiye ilçesinde devam edildiği öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İHA

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