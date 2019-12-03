Alınan bilgiye göre, görevden dönen askerleri taşıyan zırhlı araç, Tunceli-Pülümür Karayolu'nda kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Kazada yaralanan 13 asker, bölgeye sevk edilen ambulanslar ile Tunceli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralı askerlerden biri askeri helikopter ile Elazığ Fırat Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi.

Tedavileri süren askerlerin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Vali Sorel'den ziyaret

Tunceli Valisi Tuncay Sonel, beraberindeki Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Turgay Aras ile Tunceli Devlet Hastanesi'ne gelerek, yaralı askerleri ziyaret etti. Askerlere 'geçmiş olsun' dileğinde bulunan Vali Sonel, gazetecilere yaptığı açıklamada, sağlık durumlarının iyi olduğunu söyledi.

DHA-AA