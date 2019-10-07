İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, iç güvenlik operasyonları kapsamında Tunceli kırsalında İl Jandarma Komutanlığınca devam eden operasyonda etkisiz hale getirilen terörist sayısı 3'e yükseldi.

600 bin lira ödülle aranıyordu

Etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin Terörden Arananlar Listesi'nin turuncu kategorisinde 600 bin lira ödülle yer alan, terör örgütünün sözde "doğu cephe YJA star sorumlusu" Melsa kod adlı Beyan Dara olduğu belirlendi.

AA