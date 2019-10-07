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Tunceli'de öldürülen terörist turuncu kategoride aranan Beyan Dara çıktı

İçişleri Bakanlığı'nca Tunceli kırsalında devam eden operasyonda etkisiz hale getirilen 3 teröristten birinin turuncu listede yer alan Beyan Dera olduğu tespit edildi

07 Ekim 2019, Pazartesi 11:38
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Tunceli'de öldürülen terörist turuncu kategoride aranan Beyan Dara çıktı

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, iç güvenlik operasyonları kapsamında Tunceli kırsalında İl Jandarma Komutanlığınca devam eden operasyonda etkisiz hale getirilen terörist sayısı 3'e yükseldi.

600 bin lira ödülle aranıyordu

Etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin Terörden Arananlar Listesi'nin turuncu kategorisinde 600 bin lira ödülle yer alan, terör örgütünün sözde "doğu cephe YJA star sorumlusu" Melsa kod adlı Beyan Dara olduğu belirlendi.

AA

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