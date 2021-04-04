Türkiye Tunceli'de operasyon! Teröristlerin sığınağı kullanılamaz hale getirildi

Tunceli'de operasyon! Teröristlerin sığınağı kullanılamaz hale getirildi

Türkiye

Tunceli'de operasyon! Teröristlerin sığınağı kullanılamaz hale getirildi

Tunceli'de güvenlik güçleri operasyon düzenledi. Teröristlerin kullandığı tespit edilen sığınak kullanılamaz hale getirildi.

04 Nisan 2021, Pazar 17:05 Son Güncelleme:
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İçişleri Bakanlığı'nca iç güvenlik operasyonları kapsamında Tunceli İl Jandarma Komutanlığı koordinesinde 'Eren-7 Mercan-Munzur Operasyonu' sürüyor. Jandarma Özel Harekat, Polis Özel Harekat ve güvenlik korucularının katılımıyla sürdürülen operasyonda Ovacık ilçesi kırsalında yapılan aramada teröristlerin kullandığı 1 sığınak tespit edildi. Sığınakta yapılan aramada el yapımı patlayıcı, el bombası fünyesi, dürbün ve çeşitli yaşam malzemeleri ele geçirildi.

Ele geçirilen malzemeler imha edilirken, teröristlerin sığınağı ise kullanılamaz hale getirildi.

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