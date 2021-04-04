Tunceli'de operasyon! Teröristlerin sığınağı kullanılamaz hale getirildi
Tunceli'de güvenlik güçleri operasyon düzenledi. Teröristlerin kullandığı tespit edilen sığınak kullanılamaz hale getirildi.
04 Nisan 2021, Pazar 17:05 Son Güncelleme:
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İçişleri Bakanlığı'nca iç güvenlik operasyonları kapsamında Tunceli İl Jandarma Komutanlığı koordinesinde 'Eren-7 Mercan-Munzur Operasyonu' sürüyor. Jandarma Özel Harekat, Polis Özel Harekat ve güvenlik korucularının katılımıyla sürdürülen operasyonda Ovacık ilçesi kırsalında yapılan aramada teröristlerin kullandığı 1 sığınak tespit edildi. Sığınakta yapılan aramada el yapımı patlayıcı, el bombası fünyesi, dürbün ve çeşitli yaşam malzemeleri ele geçirildi.
Ele geçirilen malzemeler imha edilirken, teröristlerin sığınağı ise kullanılamaz hale getirildi.