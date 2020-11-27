Türkiye Tunceli'de patlayıcı imhasında yaşanan patlamada 4 asker yaralandı

Tunceli'de patlayıcı imhasında yaşanan patlamada 4 asker yaralandı

Türkiye

Tunceli'de patlayıcı imhasında yaşanan patlamada 4 asker yaralandı

Tunceli'nin Ovacık ilçesi kırsalında güvenlik güçlerince ele geçirilen terör örgütü mensuplarına ait yaşam malzemeleri arasında yer alan el yapımı patlayıcının imhası sırasında yaşanan patlamada 4 asker hafif yaralandı.

27 Kasım 2020, Cuma 20:15 Son Güncelleme:
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Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekiplerin Ovacık ilçesi kırsalında yaptığı arazi arama-tarama faaliyetlerinde, teröristlere ait yaşam malzemesi ele geçirildi. Yaşam malzemesi arasında bulunan el yapımı patlayıcının güvenlik güçlerince imha edilmesi sırasında meydana gelen patlamada, 4 asker hafif yaralandı. Yaralı askerler, bölgeye sevk edilen helikopterle Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

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"Sağlık durumları iyi"

Valilikten yapılan açıklamada, Yıldırım-4 Munzur Kutu Operasyonu kapsamında İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Tunceli-Ovacık kırsalında gerçekleştirilen operasyonda çok miktarda malzeme ele geçirildiği belirtildi. Ele geçirilen malzemelerin güvenlik güçlerince imha edilmesi sırasında el yapımı patlayıcının infilak ettiği aktarılan açıklamada, "4 kahraman jandarmamız hayati tehlikesi olmayacak şekilde yaralanmış, yaralı jandarmalarımız alandan helikopterle alınarak hastaneye sevk edilmiştir. Kahramanlarımızın tedavisine başlanılmış olup sağlık durumları iyidir" ifadelerine yer verildi.

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